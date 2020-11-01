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«Химки» — «Зенит»: все голы матча

15:40
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В матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» на своем поле принимают «Зенит».

18-я минута: гол Мостового

79-я минута: гол Ерохина

Химки — Зенит

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