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«Химки» — «Зенит»: Чистяков дебютировал в составе питерцев

15:43
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Защитник Дмитрий Чистяков вышел на замену в концовке матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит». Он дебютировал в составе команды из Санкт-Петербурга.

Чистяков перешел из «Ростова» в «Зенит» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Он является воспитанником «Зенита», в академию петербургского клуба игрок попал из тихвинского «Металлурга».

Химки — Зенит

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