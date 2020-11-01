«Химки» — «Зенит»: Чистяков дебютировал в составе питерцев
Защитник Дмитрий Чистяков вышел на замену в концовке матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит». Он дебютировал в составе команды из Санкт-Петербурга.
Чистяков перешел из «Ростова» в «Зенит» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Он является воспитанником «Зенита», в академию петербургского клуба игрок попал из тихвинского «Металлурга».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.