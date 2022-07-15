«Химки» — «Зенит»: Мирзов сравнял счет в конце второго тайма

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита». Он сравнял счет в конце второго тайма.

Партнеры по команде вывели хавбека на удар с линии штрафной. Мирзов в одно касание пробил и отправил мяч в нижний угол ворот соперника.