В субботу, 27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ между «Химками» и «Уралом».

Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице с 18 очками, «Урал» идет на 11-й строчке с 30 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на телеканале «Матч Премьер».