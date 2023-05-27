Пономарев считает, что ЦСКА победит «Краснодар» со счетом 1:0

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между красно-синими и «Краснодаром».

«Сложная игра будет для армейцев. «Краснодар» сейчас находится в отличной форме, их ребята хорошо бегают. Последние матчи показали, что краснодарская команда представляет из себя что-то интересное. ЦСКА же будет играть на выезде. Сложная игра намечается для них. Если армейцы сыграют вничью, то это будет не очень хорошо для клуба. Потому что «Спартак» наверняка на своем поле обыграет «Пари НН». Так что, если ЦСКА сыграет вничью, а «Спартак» выиграет, то красно-белые поднимутся на второе место. Поэтому армейцам нужна только победа. Я думаю, что счет будет 1:0 в пользу ЦСКА», — приводит Betonmobile слова Пономарева.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 27 мая и начнется в 19.00 (мск).