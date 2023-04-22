«Химки» — «Торпедо»: Мирзов реализовал пенальти и сравнял счет

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов реализовал пенальти в матче с «Торпедо» в 24-м туре РПЛ — 2:2.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначал 11-метровый полсе того, как игрок гостей Илья Кутепов в подкате сбил Александра Руденко в свой штрафной.

Мирзов с «точки» пробил в правый угол ворот.