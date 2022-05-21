Дзагоев пришел на фан-сектор ЦСКА и исполнил кричалку про Набабкина
Дзагоев поддержал ЦСКА в матче с «Ростовом» на фан-секторе
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пришел на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» в качестве болельщика.
31-летний футболист на фанатской трибуне «Арены ЦСКА» с микрофоном в руках в качестве заводящего исполнил кричалку про Кирилла Набабкина.
20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.
Как вам сегодняшний заводящий? ? #ЦСКАростов pic.twitter.com/Z4q6L352OI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 21, 2022
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|
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|16
|5
|8
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|53
|
4
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|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
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|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
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|29
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|9
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|45
|
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|29
|13
|2
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|5
|12
|39-35
|41
|
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|8
|11
|47-47
|38
|
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|38
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|7
|9
|13
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|
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|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
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|29
|6
|11
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|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
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|27
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16
|Арсенал
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|5
|8
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30 тур
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
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|23
|1
|4
|
|
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Краснодар
|15
|1
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