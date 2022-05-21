Дзагоев пришел на фан-сектор ЦСКА и исполнил кричалку про Набабкина

Дзагоев поддержал ЦСКА в матче с «Ростовом» на фан-секторе

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пришел на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» в качестве болельщика.

31-летний футболист на фанатской трибуне «Арены ЦСКА» с микрофоном в руках в качестве заводящего исполнил кричалку про Кирилла Набабкина.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.