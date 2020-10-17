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«Химки» — «Спартак»: все голы матча

20:42
17 октября. Химки. «Химки» — «Спартак» — 2:3. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 октября. Химки. «Химки» — «Спартак» — 2:3. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» принимают «Спартак».

48-я минута: гол Резиуана Мирзова

58-я минута: гол Александра Кокорина

63-я минута: гол Эсекиэля Понсе

77-я минута: гол Джордана Ларссона

85-я минута: гол Брайана Идову

Химки — Спартак

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