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«Химки» — «Спартак»: Глушаков получил желтую карточку в первом матче против бывшего клуба

20:45

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получил желтую карточку в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против бывшего клуба «Спартака». 33-летний хавбек был предупрежден на 88-й минуте за споры с арбитром.

Глушаков проводит за «Химки» первый матч. Этим летом он покинул «Ахмат» и перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента.

Химки — Спартак

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