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Химки — Рубин: видео голов Мирзова и Глушакова

15:48
Денис Глушаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» принимают на своем поле «Рубин».

48-я минута: гол Мирзова

69-я минута: гол Глушакова

Химки — Рубин

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