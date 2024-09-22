«Химки» — «Оренбург»: после первого тайма счет не открыт

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«Химки» и «Оренбург» играют вничью после первого тайма матча 9-го тура чемпионата России — 0:0.

На 24-й минуте защитник подмосковной команды Седрик Гогуа был удален с поля.

Встреча проходит в Химках.