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«Ростов» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Динамо» Махачкала в чемпионате России 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Ростова» Роналдо.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» встретится с «Динамо» Махачкала в матче 9-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.20 мск.

В истории личных встреч соперники провели два товарищеских матча. Оба раза победу одерживала команда из Ростова.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо Мх

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
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Спартак – Динамо
 - : -
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Максим Глушенков

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Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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