«Ростов» встретится с «Динамо» Махачкала в матче 9-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.20 мск.

В истории личных встреч соперники провели два товарищеских матча. Оба раза победу одерживала команда из Ростова.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде