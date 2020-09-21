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«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с Гунько

17:29
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки»
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки»
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«Химки» расторгли контракт главного тренера команды Дмитрия Гунько по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ. Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.

44-летний Гунько пришел в подмосковный клуб перед началом нынешнего сезона вместо Сергея Юрана. После восьми туров «Химки» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав только три очка и не одержав ни одной победы.

В последнем туре «Химки» уступили на выезде «Краснодару» с унизительным счетом — 2:7. За восемь туров комнада пропустила 18 мячей — это худший показатель в РПЛ.

По информации колумниста «СЭ» Ильи Казакова, новым тренером подмосковной команды может стать Игорь Черевченко. Об этом журналист накануне сообщил в своемTelegram-канале Footбольные люди. Последним местом работы экс-игрока и тренера «Локомотива» был тульский «Арсенал».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/sentyabr/khimki-prekrashchayut-sotrudnichestvo-s-dmitriem-gunko-po-oboyudnomu-soglasiyu-/?s=09

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