«Химки» не побеждали в чемпионате России 23 матча подряд

«Химки» в 9-м туре Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Динамо» (1:0) и прервали серию из 23 матчей без побед в чемпионате России.

В последний раз подмосковная команда побеждала более 11 лет назад — 24 июля 2009 года был обыгран «Амкар» (2:0).

Стоит отметить, что это третья по продолжительности безвыигрышная серия в истории чемпионата России. На протяжении большего количества игр не знали побед только «Шинник» (28) и «Ростов» (24). (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные серии без побед в истории чемпионата России