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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» не побеждали в чемпионате России 23 матча подряд

21:50
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«Химки» в 9-м туре Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Динамо» (1:0) и прервали серию из 23 матчей без побед в чемпионате России.

В последний раз подмосковная команда побеждала более 11 лет назад — 24 июля 2009 года был обыгран «Амкар» (2:0).

Стоит отметить, что это третья по продолжительности безвыигрышная серия в истории чемпионата России. На протяжении большего количества игр не знали побед только «Шинник» (28) и «Ростов» (24). (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные серии без побед в истории чемпионата России

Клуб

Годы

Матчи без побед

Шинник

2006-2008

28

Ростов

2007

24

Химки

2009-2020

23

Уралан

2000-2002

23

Жемчужина-Сочи

1998-1999

21

Тюмень

1995-1997

21

Анжи

2013

20

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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