«Химки» не побеждали в чемпионате России 23 матча подряд
21:50
«Химки» в 9-м туре Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Динамо» (1:0) и прервали серию из 23 матчей без побед в чемпионате России.
В последний раз подмосковная команда побеждала более 11 лет назад — 24 июля 2009 года был обыгран «Амкар» (2:0).
Стоит отметить, что это третья по продолжительности безвыигрышная серия в истории чемпионата России. На протяжении большего количества игр не знали побед только «Шинник» (28) и «Ростов» (24). (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные серии без побед в истории чемпионата России
|
Клуб
|
Годы
|
Матчи без побед
|
Шинник
|
2006-2008
|
28
|
Ростов
|
2007
|
24
|
Химки
|
2009-2020
|
23
|
Уралан
|
2000-2002
|
23
|
Жемчужина-Сочи
|
1998-1999
|
21
|
Тюмень
|
1995-1997
|
21
|
Анжи
|
2013
|
20
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи