«Локомотив» сыграл вничью с «Химками», Гильерме получил красную карточку в начале второго тайма
«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Химками» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.
Железнодорожники закончили встречу в меньшинстве. В начале второго тайма вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме получил красную карточку за грубый фол на форварде химчан Кемале Адеми — голкипер ударил форварда прямой ногой в область бедра после выхода из штрафной. Вместо Гильерме на поле появился 17-летний Даниил Худяков, для которого этот матч стал дебютным за основную команду «Локомотива».
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 9 матчах. «Химки» поднялись на 14-ю строчку, на счету команды 7 очков в 9 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Химки» — «Локомотив» (Москва) — 0:0
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Боженов, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 63), Мирзов, Адеми.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Сильянов, Баринов, Куликов, Тикнизян, Магкеев (Анджорин, 81), Марадишвили, Бабкин (Худяков, 54), Смолов (Жемалетдинов, 76), Камано (Лисакович, 82), Керк (Рыбчинский, 76).
Предупреждения: Баринов, 25. Адеми, 33. Соколов, 65. Глушаков, 90.
Удаление: Гильерме, 53.
Судьи: Амелин (Тула). Гурбанов (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир).
25 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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