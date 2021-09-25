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«Зенит» — «Крылья Советов»: Дзюба и Малком выйдут в стартовом составе, Азмун остался в запасе

15:33

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который пропускал игру 8-го тура против «Рубина» (3:1), попал в заявку на игру с «Крыльями». Иранец оказался в списке запасных.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Бегич, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 25 сентября, начало встречи — в 16.30 (мск).

Зенит — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Иван Торопцев все материалы автора

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