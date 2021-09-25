«Зенит» — «Крылья Советов»: Дзюба и Малком выйдут в стартовом составе, Азмун остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который пропускал игру 8-го тура против «Рубина» (3:1), попал в заявку на игру с «Крыльями». Иранец оказался в списке запасных.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Бегич, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.
Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 25 сентября, начало встречи — в 16.30 (мск).
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