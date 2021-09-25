«Химки» — «Локомотив»: Смолов «нарисовал» фол, судья ему не поверил
На 18-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Локомотив» арбитр Алексей Амелин принял верное решение, не наказав Егора Данилкина 11-метровым ударом и продолжив игру. Судья правильно оценил действия защитников подмосковной команды и причины падения Федора Смолова, который всячески пытался заработать пенальти. Нападающий железнодорожников в том моменте рисковал заработать предупреждение за симуляцию, но избежал его.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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