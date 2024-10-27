«Химки» — «Динамо»: Заболотный и Тюкавин сыграют с первых минут

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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Динамо» на матч 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Джикия, Ориньо, Хосонов, Мехия, Бакаев, Вера, Мирзов, Заболотный.

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Фомин, Чавес, Артур Гомес, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Химки» — «Динамо».