«Пари НН» — «Спартак»: хозяева начали второй тайм вдесятером

«Пари НН» начал второй тайм матча 13-го тура чемпионата России против «Спартака» вдесятером.

У полузащитника нижегородцев Луки Веснера Тичича порвалась майка, и он выбежал на поле уже после свистка.

Игра проходит в Нижнем Новгороде. Счет после первых 45 минут встречи — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Спартак».