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«Химки» — «Динамо»: почему отменен второй гол?

20:34
Эпизод матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо». Эпизод матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо». Эпизод матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо». Эпизод матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо». Эпизод матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо».
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На 53-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Динамо» правильное решение приняли арбитр Сергей Иванов и его первый ассистент Егор Болховитин, не засчитавшие гол Владимира Дядюна.

Помощник судьи правильно разобрался в случившемся и зафиксировал положение «вне игры» у нападающего «Химок». В момент передачи партнера Дядюн оказался за линией офсайда — ближе к линии ворот, чем предпоследний из динамовцев Антон Шунин. (Александр Бобров)

Химки — Динамо

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