На 53-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Динамо» правильное решение приняли арбитр Сергей Иванов и его первый ассистент Егор Болховитин, не засчитавшие гол Владимира Дядюна.

Помощник судьи правильно разобрался в случившемся и зафиксировал положение «вне игры» у нападающего «Химок». В момент передачи партнера Дядюн оказался за линией офсайда — ближе к линии ворот, чем предпоследний из динамовцев Антон Шунин. (Александр Бобров)