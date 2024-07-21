«Химки» — «Динамо» Махачкала: Заболотный забил дебютный гол за хозяев и сравнял счет

«Химки» сравняли счет в матче против махачкалинского «Динамо» в первом туре РПЛ — 1:1.

На 51-й минуте после углового забил Антон Заболотный. Гол стал для 33-летнего форварда дебютным за подмосковную команду.