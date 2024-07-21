Полузащитник «Андижана» Эсанов близок к переходу в «Акрон»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Андижана» Шерзод Эсанов близок к переходу в «Акрон». Игрок вылетел в Москву для прохождения медосмотра, после чего будет подписан контракт.

В прошедшем сезоне 21-летний игрок из Узбекистана провел за «Андижан» 15 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.