Лещенко считает, что «Зенит» оступится в РПЛ после победы «Динамо» над «Нижним Новгородом»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Будем ждать матча «Ахмат» — «Зенит». Сегодня «Динамо» стремилось, играли инициативно. «Нижний» сильно оборонялся, очень трудно было разыгрывать. Не хватало перемещений, мало открывались. Я рад, что сравнялись с «Зенитом». Но хочется более конструктивной игры, все как-то пресновато. Нет яркости, интересных моментов, что вызывает эмоции. Теперь не надо терять очки. «Зенит» оступится. Впереди трудный календарь. Посмотрим, как сложится», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» с 27 баллами располагается на 9-й строчке. «Зенит», который проведет свой матч с «Ахматом» сегодня, лидирует в РПЛ с 49 очками.