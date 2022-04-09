«Рубин» сыграет против «Краснодара» в 16.30

В субботу, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата «быки» уверенно победили казанцев со счетом 2:0. Вообще «Краснодар» обыгрывает соперника уже три матча подряд в премьер-лиге.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.