«Химки» — «Арсенал»: Глушаков и Мирзов выйдут с первых минут, Луценко остался в запасе
Стали известны составы «Химок» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьернстрем, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Матч «Химки» — «Арсенал» состоится сегодня, 5 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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