Новый вратарь «Спартака» Свинов рассказал, как относится к шуткам о его фамилии

Новый вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал, как относится к шуткам о том, что его фамилия подходит под его новый клуб.

«Как отношусь к шуткам болельщиков насчет подходящей фамилии? Нормально, все по делу (улыбается). Кого знаю из «Спартака»? С Наилем Умяровым мы вместе были в академии, когда были еще совсем маленькими, но он почти сразу перешел в «Чертаново». С остальными еще предстоит познакомиться», — сказал в интервью клубной пресс-службе Свинов.

Вчера, 4 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним россиянином. Соглашение вступит в силу с 1 января 2022 года, оно рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления еще на один год.