Новый вратарь «Спартака» Свинов рассказал, как относится к шуткам о его фамилии
Новый вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал, как относится к шуткам о том, что его фамилия подходит под его новый клуб.
«Как отношусь к шуткам болельщиков насчет подходящей фамилии? Нормально, все по делу (улыбается). Кого знаю из «Спартака»? С Наилем Умяровым мы вместе были в академии, когда были еще совсем маленькими, но он почти сразу перешел в «Чертаново». С остальными еще предстоит познакомиться», — сказал в интервью клубной пресс-службе Свинов.
Вчера, 4 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним россиянином. Соглашение вступит в силу с 1 января 2022 года, оно рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления еще на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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