«Химки» — «Арсенал»: прямая трансляция матча РПЛ
4 декабря в Москве «Химки» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало — в 14.00 по московскому времени.
«Арсенал» — худшая команда лиги по игре на выезде. Тульский клуб уступил в шести из семи гостевых встреч текущего сезона РПЛ. «Химки» проиграли всего раз за восемь домашних матчей.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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