4 декабря в Москве «Химки» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Арсенал» — худшая команда лиги по игре на выезде. Тульский клуб уступил в шести из семи гостевых встреч текущего сезона РПЛ. «Химки» проиграли всего раз за восемь домашних матчей.

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