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РФС подписал соглашение с МГТУ имени Баумана

Камила Абдурахманова
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Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана.

«В современном мире футбол это не просто спорт, но и большая индустрия, в которой роль технологий постоянно растет. Инновации используются в производстве экипировки, медицине, строительстве футбольных полей и даже анализе тактико-технических действий футболистов.

МГТУ имеет уникальный опыт в развитии науки и техники. Является одним из признанных лидеров в сфере подготовки инженерных кадров, которые востребованы как в России, так и во всем мире.

РФС видит большой потенциал в развитии сотрудничества с МГТУ и, надеется, что наше партнерство внесет вклад в развитие российского футбола», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.

В период с 2022 по 2024 год РФС подписал соглашения о сотрудничестве с 15 федеральными вузами, которые подведомственны Министерству спорта РФ.

Источник: РФС
РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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 16
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Алексей Батраков

Локомотив

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Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Бителло

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 7
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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