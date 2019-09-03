Хердур Магнуссон: «Жаль, что у сборной Исландии нет такого бразильца, как Мариу Фернандес»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высоко оценил уровень партнера по обороне команды Мариу Фернандеса. По его словам, футболист сборной России мог бы проявить себя в топ-клубах.

— Есть мнение, что Фернандес перерос уровень российского чемпионата и ему стоит попробовать поиграть в другой лиге. Что вы об этом думаете?

— Согласен, Мариу — очень сильный игрок. Сборная России должна быть счастлива, что у нее есть такой футболист. Было бы неплохо, чтобы и у Исландии был такой бразилец, но у нас его нет. Он мог бы играть в топ-клубах, так что мы рады, что он пока остается с нами.

Полностью интервью Магнуссона