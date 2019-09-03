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Хердур Магнуссон: «Жаль, что у сборной Исландии нет такого бразильца, как Мариу Фернандес»

22:33

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высоко оценил уровень партнера по обороне команды Мариу Фернандеса. По его словам, футболист сборной России мог бы проявить себя в топ-клубах.

— Есть мнение, что Фернандес перерос уровень российского чемпионата и ему стоит попробовать поиграть в другой лиге. Что вы об этом думаете?

— Согласен, Мариу — очень сильный игрок. Сборная России должна быть счастлива, что у нее есть такой футболист. Было бы неплохо, чтобы и у Исландии был такой бразилец, но у нас его нет. Он мог бы играть в топ-клубах, так что мы рады, что он пока остается с нами.

Полностью интервью Магнуссона

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