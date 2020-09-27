Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что он рад тому, что полузащитник Алексей Миранчук решился на переход из «Локомотива» в «Аталанту».

— Лидер «Локомотива» — Крыховяк?

— Безусловно. Очень опасный игрок, может пробить отовсюду, постоянно нацелен на ворота, когда с мячом, — приводит слова Магнуссона сайт ЦСКА. — Вообще у «Локомотива» хорошие нападение с полузащитой, в матче с ними нельзя «засыпать» ни на секунду, это может слишком дорого нам стоить. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких.

— К поражению в Черкизове, о котором ты сказал, привели два удара Алексея Миранчука с пенальти. Сейчас он отправился в Италию. Это плюс для нас?

— И для него, и для нас, но не для «Локомотива». Думаю, они уже по нему скучают. Как защитник я счастлив, что он не сыграет с нами. Это действительно сильный футболист. Возможно, теперь его заменит брат, посмотрим. В любом случае с «Локомотивом» будет битва — с Алексеем или без него.

— В одном из интервью мы говорили о том, что молодые российские футболисты зачастую боятся выйти из зоны комфорта. Головин и Миранчук совершили крутой поступок?

— Да, я очень рад за этих парней. Наверняка «Локомотив» предлагал Миранчуку денег больше, чем «Аталанта», но он решился на переезд, чтобы развиваться. Надеюсь, его футбольные качества будут понемногу прокачиваться в топовой лиге. Россия — та страна, из чемпионата которой молодому игроку очень сложно заставить себя уехать. Но нужно бросить себе вызов. Либо ты заиграешь в Европе, либо вернешься сюда, поджав хвост. Я буду следить за тем, как Миранчук адаптируется в Италии. Считаю, что это хорошая лига для него. Всем российским молодым игрокам, у кого хватает качеств, я советую попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Если не получится — всегда можно будет приехать обратно.