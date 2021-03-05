Хендрикс поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в интервью клубной пресс-службе 5 марта поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Рассказали ли мне уже о «Краснодаре»? Да, тем более, я сам немного знаю, видел их матчи в еврокубках. В составе «быков» есть Тони Вильена, с которым мы вместе выступали в юношеской сборной Нидерландов. В последнее время мы много смотрим их матчей, анализируем. Так что я в курсе, что такое «Краснодар», — ответил Хендрикс.
26-летний голландец перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).
По состоянию на 5 марта, «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками, «Краснодар» — восьмой (31 очко).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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