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Хендрикс поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

20:57
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс в интервью клубной пресс-службе 5 марта поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Рассказали ли мне уже о «Краснодаре»? Да, тем более, я сам немного знаю, видел их матчи в еврокубках. В составе «быков» есть Тони Вильена, с которым мы вместе выступали в юношеской сборной Нидерландов. В последнее время мы много смотрим их матчей, анализируем. Так что я в курсе, что такое «Краснодар», — ответил Хендрикс.

26-летний голландец перешел в «Спартак» из ПСВ во время зимнего перерыва в чемпионате России. За новую команду он дебютировал в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).

По состоянию на 5 марта, «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками, «Краснодар» — восьмой (31 очко).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24166657/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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