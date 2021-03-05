Дзюба о сборной России по лыжным гонкам: «Второй этап профукали жестко»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оценил выступление мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Россияне заняли второе место. Победила команда Норвегии.

Как Дзюба лыжи смотрел pic.twitter.com/R529vbosib — Руслан Абушкин (@abushkin2) March 5, 2021

«Все равно красава, — сказал Дзюба на видео в stories Instagram, комментируя выступление Александра Большунова. — Догнал. Второй этап, конечно, профукали так жестко. Эх... Ну ладно, ничего, все равно красавцы».

На последнем этапе Большунов догнал Йоханнеса Клебо, но норвежец оторвался незадолго до финиша и обогнал своего преследователя на 12 секунд.