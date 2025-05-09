Сухой назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА — «Краснодар»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России-2024/25.
Игру ЦСКА — «Краснодар», которая состоится 10 мая, рассудит Сергей Карасев, ВАР назначен Василий Казарцев. Алексей Сухой будет работать главным арбитром на матче «Динамо» — «Спартак», ВАР — Кирилл Левников. Встреча пройдет 11 мая.
Игру «Зенита» с махачкалинским «Динамо» рассудит Артем Чистяков, ВАР — Виталий Мешков.
10 мая (суббота)
«Оренбург» — «Химки»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Владимир Казьменко.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.
11 мая (воскресенье)
«Акрон» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Факел» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Алексей Сухой; помощники судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Рубин» — «Ростов»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.
12 мая (понедельник)
«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.
Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», набравший 61 очков в 27 матчах. На втором месте находится «Зенит» с 57 баллами, на третьем — ЦСКА (52).
15-ю и 16-ю строчки в таблице занимают «Оренбург» (18 очков) и «Факел» (16) соответственно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2