Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

9 мая, 12:30

Сухой назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА — «Краснодар»

Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России-2024/25.

Игру ЦСКА — «Краснодар», которая состоится 10 мая, рассудит Сергей Карасев, ВАР назначен Василий Казарцев. Алексей Сухой будет работать главным арбитром на матче «Динамо» — «Спартак», ВАР — Кирилл Левников. Встреча пройдет 11 мая.

Игру «Зенита» с махачкалинским «Динамо» рассудит Артем Чистяков, ВАР — Виталий Мешков.

10 мая (суббота)

«Оренбург» — «Химки»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Владимир Казьменко.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.

11 мая (воскресенье)

«Акрон» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Хорхе Карраскаль.Карраскаль сыграет со «Спартаком». Красную колумбийца отменили, хотя ему грозил бан до конца сезона

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Алексей Сухой; помощники судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.

12 мая (понедельник)

«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo;.В двух шагах от золота. Галицкий и «Краснодар» все ближе к мечте

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», набравший 61 очков в 27 матчах. На втором месте находится «Зенит» с 57 баллами, на третьем — ЦСКА (52).

15-ю и 16-ю строчки в таблице занимают «Оренбург» (18 очков) и «Факел» (16) соответственно.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Горын

    Динамо пиндец. Ждите пару пеналей в свои ворота.

    10.05.2025

  • shpasic

    сейчас мы поглядим, какой это Сухов.

    09.05.2025

  • Garryman

    А я вот обожаю читать предматчевые комментарии о назначении судей. Ну просто слет ШерлокХолмсов и Пуаров (именно так). Зоркие соколы смело предсказывают предвзятое судейство, но пропадают после игры, даже мягко не извинившись за свои "прогнозы"

    09.05.2025

  • Garryman

    Отнюдь. Все говорит за то, что Карасев будет тянуть Краснодар к чемпионству. Ну а что - я тоже хочу фигню написать. Тем более, что она сбудется.

    09.05.2025

  • Garryman

    Не-е-е! Еще не начали. В последнем туре начнут - к бабке не ходи!

    09.05.2025

  • Правдобур

    Ромбоголовый Карась не даст ЦСКА играть и поднимет пленку, разрешая быкам-ландскнехтам калечить наших, может и пеналь придумать!

    09.05.2025

  • Garryman

    "Все пропало - клиента снимают, гипс уезжает"....

    09.05.2025

  • Garryman

    Не мешайте экспертам! Следствие ведут Колобки!

    09.05.2025

  • Rosinant

    Карасёву красный капюшон выдадут? Это скорее назначение не судьи, а палача для Краснодара. При всей любви не буду болеть за ЦСКА.

    09.05.2025

  • МачоМэн

    он как раз наоборот

    09.05.2025

  • Gordon

    Один, ага :)))))

    09.05.2025

  • Ю.Ю.

    А чего раньше не тянули?

    09.05.2025

  • knight templar

    Мне кажеся что как раз в этом матче карасю могут насыпать из газпрема и ему придется топить за ЦСКА)

    09.05.2025

  • shpasic

    а почему Безбородова не назначили? один остался, который умеет судить, приятно было смотреть матчи.

    09.05.2025

  • Борис Игоревич

    ЦСКА всегда играет за себя! Мы никому не помогаем и ничьи интересы нам не указ! Игра всегда на победу.. договорняки всяких спамов и тп нас неж интересуют! ЦВБП!!

    09.05.2025

  • Борис Игоревич

    При таком раскладе - он подыграет Газпрому, а как такое возможно если карась ЛУКОЙЛа? :smiley: Если реально - нет никаких про- зенитовских или про-армейских судей. Да и про краснодарских - то же. Просто в матчах свинины ВСЕ судьи им прдсуживают. И вовсе не потому что они ЛУКОЙЛовские. Кое кто конечно взял нефтяных на карман. Но большинство просто хочет остатся в профессии. Ведь с теми, кто не проснулся под свиней, мы видим что происходит - дисквы от промясного ресурса прилетают, травля в промясной прессе.. Ну, каждый выкручивается как может.Левые пенали, удаления соперников, не засчитаные / засчитанные голы.. Лошкам по жизни - свинорылам это не особо помогает, но без этого быть бы им в конце десятки.. :pig2::thumbsdown:

    09.05.2025

  • Семён Фадеич

    Не обосысь смотри.

    09.05.2025

  • Дикий Мяв

    Что не так? Он вам подсудит, чемпионами станете.

    09.05.2025

  • Gordon

    Любителям поискать заговоры, подтексты и прочую маниакальную дурь; любителям покидать в судей какашками, фанатично видящим в каждой ошибке или в том, что показалось ошибкой, какую-то предвзятость - не захлебнуться в собственной желчи. А нормальным людям посмотреть футбол и получить удовольствие)

    09.05.2025

  • Gordon

    Как профессионал будет он судить. И не бодее того, прекратите истерику)

    09.05.2025

  • Дикий Мяв

    Капец ЦСКА. Краснодар чемпион)

    09.05.2025

  • Алексей Лунев

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::clap::clap::clap:

    09.05.2025

  • dimarmy

    Если ЦСКА победит (не тухлая ничейка:grinning:, по договорённости)- это будет по-спортивному хорошо. Но сдаётся мне,что у ЦСКА другой "заряд" на игру!

    09.05.2025

  • Алексей Павлиди

    А разве не "ручной карась Гинера"?

    09.05.2025

  • dimarmy

    Не всё от Зенита зависит,как и в прошлый год, а оно вон как вышло)))

    09.05.2025

  • Фирсыч

    Даже если ЦСКА отберёт очки у Краснодара, Зениту это не поможет. Краснодар уже не догнать!

    09.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Лукойловский Карась как всегда будет подсуживать Краснодару и топить ЦСКА!!!

    09.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вместо Щ надо ставить С!

    09.05.2025

  • Борис Игоревич

    Никому нет особого дела в общем то, кто кого судит в туре. Кроме вечно озабоченных сектантов конечно. Сразу же - поросячий визг и истерика. А вот, Зенит.. А вот, Краснодар.. Уймитесь уже, свинки. Будут игры - будет честная борьба. Победит достойный. А с Динамо конечно привычно будут тянуть пятаков.. Однако, это уже никому не интересно..

    09.05.2025

  • richardford

    а вам прислали рядового Сухого.

    09.05.2025

  • stuart_parsley

    а смысл? вряд ли Зенит выиграет 3 матча, если как с Нижним будет играть)))

    09.05.2025

  • совва

    надеюсь ЦСКА сольет)) первый раз против ЦСКА буду болеть)

    09.05.2025

  • fell62

    Дюков решил спасти рядового Семака )))

    09.05.2025

  • Ganimed77

    Ну и фсё,приплыли Магниты,Рэпер знает в этом толк+Терминатор с Копейкиной, которые работают два дня подряд, наверное это Л...:heart_eyes: :rofl:ps. А где Иванчук интересно:fearful:Неужели опять накосячил, не подмог зиниту победить в 158 раз?! Или уже Эрмитажи не посещает... :joy:

    09.05.2025

  • МачоМэн

    только не Карасёв

    09.05.2025

  • zzzz1400

    На динамо - с-москва назначен нормальный судья. Динамовцам надо учесть, что спартак-московцы ищут фолы в чужой штрафной и подставляются постоянно. Это стиль игры.

    09.05.2025

  • Пьер

    Ну да, лучше и не придумать! Карасёв в прошлой игре по ИХ мнению не назначил 100% пеналь в ворота НН, Чистяков накосячил на Ахмат-ЦСКА а теперь дали возможность (обязанность) реабилитироваться на Краснодаре! Представьте как Чистяков будет судить Махачкалу с Зенитом! Ещё голубые плачут...

    09.05.2025

  • Спринт

    Самая опытная щука рос.судейства Карась выбирает самые "хлебные" матчи.

    09.05.2025

    • Вендел пропустит остаток сезона из-за травмы

    Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал цирковым шоу публикацию «Химок»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости