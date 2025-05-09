Сухой назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Спартак», Карасев рассудит ЦСКА — «Краснодар»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России-2024/25.

Игру ЦСКА — «Краснодар», которая состоится 10 мая, рассудит Сергей Карасев, ВАР назначен Василий Казарцев. Алексей Сухой будет работать главным арбитром на матче «Динамо» — «Спартак», ВАР — Кирилл Левников. Встреча пройдет 11 мая.

Игру «Зенита» с махачкалинским «Динамо» рассудит Артем Чистяков, ВАР — Виталий Мешков.

10 мая (суббота)

«Оренбург» — «Химки»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Владимир Казьменко.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.

11 мая (воскресенье)

«Акрон» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Алексей Сухой; помощники судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.

12 мая (понедельник)

«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Ранэль Зияков; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», набравший 61 очков в 27 матчах. На втором месте находится «Зенит» с 57 баллами, на третьем — ЦСКА (52).

15-ю и 16-ю строчки в таблице занимают «Оренбург» (18 очков) и «Факел» (16) соответственно.