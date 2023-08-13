Голенков: «Заключил пари на то, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов»
Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым. Форвард уверен, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов» после первой половины сезона РПЛ.
— Вы родом из Самары, после поражения от «Крыльев Советов» (1:5) вас подкалывали как-то друзья, болельщики? — вопрос Голенкову из интервью «РБ Спорт».
— Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет.
— Какая у вас личная задача на сезон?
— Забивать в каждом матче, приносить пользу команде.
После четырех туров «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Крылья Советов» располагаются на 4-й строчке — 8 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0