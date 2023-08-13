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Сегодня, 15:29

Голенков: «Заключил пари на то, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов»

Мария Гусева
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым. Форвард уверен, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов» после первой половины сезона РПЛ.

— Вы родом из Самары, после поражения от «Крыльев Советов» (1:5) вас подкалывали как-то друзья, болельщики? — вопрос Голенкову из интервью «РБ Спорт».

— Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет.

— Какая у вас личная задача на сезон?

— Забивать в каждом матче, приносить пользу команде.

После четырех туров «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Крылья Советов» располагаются на 4-й строчке — 8 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Егор Голенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
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13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

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Крылья Советов

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Брайан Мансилья

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