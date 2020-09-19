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Хавбек «Краснодара» Кабелла объяснил, почему «Зенит» выиграл чемпионат в прошлом сезоне

16:28
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла считает, что «Зенит» выиграл последнее чемпионство-2019/20 во многом из-за своей настойчивости и уверенности.

— Не скажу, что это большая проблема — турнир только начался, — приводит слова Кабеллы пресс-служба «быков». — По контролю мяча, по умению играть в открытый футбол я считаю «Краснодар» лучшей командой Премьер-лиги. У нас классные и разнообразные исполнители, которые позволяют команде играть в красивый футбол. Порой нам недостает уверенности в себе. Это исходит от опыта. Скажем, «Зенит» выиграл прошлый чемпионат во многом потому, потому что превзошел других в настойчивости и уверенности. «Краснодару» нужно прибавить в этих качествах, а остальное у нас имеется.

«Краснодар» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне 30-летний Кабелла провел за «быков» 5 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137357

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