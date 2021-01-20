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Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ по итогам голосования болельщиков

21:17
Халк в составе «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Халк в составе «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Бывший нападающий «Зенита» Халк был признан лучшим легионером в истории РПЛ по итогам голосования болельщиков в сторис Instagram лиги.

В составе «Зенита» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургской командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего бразильский форвард провел за петербургский клуб 148 встреч, в которых забил 76 мячей и отдал 60 голевых пасов.

До перехода в «Зенит» Халк провел четыре сезона за «Порту». В его составе нападающий выиграл десять трофеев — три чемпионата Португалии, три Кубка страны, три национальных Суперкубка и Лигу Европы.

В июне 2016 года Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита». Сумма сделки стала рекордным исходящим трансфером в истории российского первенства.

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