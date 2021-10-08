Хачатурянц — о фанатах: «Их эмоции — это основа футбольного развлечения»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, заявил, что необходимо постоянно вести работу по налаживанию контакта с фанатами.
«Абсолютно не напрягает эмоциональная реакция на судейские ошибки. Футбол — это вообще эмоции. Главное, чтобы потом ЭСК все определил как высший суд. Я бы вообще хотел, чтобы болельщики имели доступ к этим разбирательствам, но это запрещает УЕФА.
Работа с фанатами? Их эмоции — это основа футбольного развлечения. Я был на матче «Зенита» с «Челси». Эмоции от местных болельщиков непередаваемы, они просто шли за кровью, гнали свою команду. Футбол без болельщиков невозможен. Это те болельщики, с которыми необходимо общаться в первую очередь», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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