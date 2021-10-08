Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, заявил, что необходимо постоянно вести работу по налаживанию контакта с фанатами.

«Абсолютно не напрягает эмоциональная реакция на судейские ошибки. Футбол — это вообще эмоции. Главное, чтобы потом ЭСК все определил как высший суд. Я бы вообще хотел, чтобы болельщики имели доступ к этим разбирательствам, но это запрещает УЕФА.

Работа с фанатами? Их эмоции — это основа футбольного развлечения. Я был на матче «Зенита» с «Челси». Эмоции от местных болельщиков непередаваемы, они просто шли за кровью, гнали свою команду. Футбол без болельщиков невозможен. Это те болельщики, с которыми необходимо общаться в первую очередь», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».