Газизов: «Поддерживаю Хачатурянца в том, что мы все смотрим вперед. Нужно развиваться»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал заявление исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стремлении российского чемпионата достичь уровня Английской премьер-лиги.
«Я поддерживаю Хачатурянца в том, что мы все смотрим вперед. Естественно, если мы выберем Ашота Рафаиловича на пост президента, то все клубы будут друг другу помогать двигаться вперед. Ничего невозможного нет. Нужно развиваться. Надо смотреть вперед, двигаться в этом направлении и ничего не бояться», — сказал Газизов «СЭ».
5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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