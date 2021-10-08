Хачатурянц объяснил приглашение иностранцев на пост руководителей департамента судейства РФС

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, объяснил, что на пост главы департамента судейства РФС приглашают иностранца.

«Почему в судейском штабе обращаемся к иностранцам? Здесь несколько факторов. Главное — европеец высшей категории снимает большинство вопросов по поводу ангажированности. Мы живем в мире богатым на эмоции. Хотелось бы убрать их со стороны клубов. У них всегда есть какие-нибудь домыслы. А против Перейры вы ничего такого подумать не можете. Плюс у него было много опыта в организационной работе. Скоро вы увидите изменения между Кашшаи и Перейрой.

Со временем будет разделение на тех, кто все время на ВАРе и тех, кто исключительно на поле. Самим судьям дискомфортно при нынешней системе», — заявил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

6 октября 57-летний финн Йоуни Хютия назначен на должность заместителя главы департамента судейства РФС Витора Перейры.

23 сентября, 64-летний португалец Витор Перейра был назначен главой департамента судейства РФС.