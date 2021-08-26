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Хабиб Нурмагомедов: «Спартаку» поможет только Романцев»

20:37
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» (1:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нечего было смотреть. «Спартаку» поможет только Романцев. Больше никто», — сказал Хабиб.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

 

Спартак - Сочи

 

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр