Хабиб Нурмагомедов: «Спартаку» поможет только Романцев»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» (1:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нечего было смотреть. «Спартаку» поможет только Романцев. Больше никто», — сказал Хабиб.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.