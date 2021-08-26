Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча шестого тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:2)

— Как игра «Спартака»?

— Понравилась.

— Как вам игра сборников?

— Тоже понравилась, — сказал Карпин.

Ранее шестой тур был перенесен по просьбе Карпина в интересах сборной России.

(Антон Иванов)