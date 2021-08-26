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Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Спартака»

20:34
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча шестого тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:2)

— Как игра «Спартака»?

— Понравилась.

— Как вам игра сборников?

— Тоже понравилась, — сказал Карпин.

Ранее шестой тур был перенесен по просьбе Карпина в интересах сборной России.

(Антон Иванов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр