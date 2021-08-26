Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Спартака»
20:34
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча шестого тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:2)
— Как игра «Спартака»?
— Понравилась.
— Как вам игра сборников?
— Тоже понравилась, — сказал Карпин.
Ранее шестой тур был перенесен по просьбе Карпина в интересах сборной России.
(Антон Иванов)
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