Хабиб Нурмагомедов не знает, что посоветовать "Анжи"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью телеканалу "Россия 24" ​пожелал "Анжи" вернуться в премьер-лигу. По его словам, клуб переживает тяжелые времена.

– Не знаю, что им посоветовать. Желаю им вернуться в премьер-лигу, – отметил Хабиб. – С такой инфраструктурой, таким стадионом не играть в высшей лиге – это неправильно. Дагестанский футбол должен быть там представлен. Сейчас критический момент, такие бывают. Можно вспомнить "Ювентус", когда он вылетел в серию В, никто из игроков не ушел, и они вытащили команду обратно и несколько лет становились чемпионами. Тяжелые моменты и у бойцов бывают, операции, травмы. Надо верить, не опускать голову.