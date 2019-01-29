Гжегож Крыховяк: "Локомотив" заслуживал большего, чем три очка в Лиге чемпионов"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк считает, что московская команда должна была набирать больше, чем три очка, на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Эти полгода получились не самыми простыми. Команда буксовала на старте, вы вынужденно играли на разных позициях, случился провал в Лиге чемпионов. Как вы все это пережили?

– Я не сказал бы, что это был сложный период. Да, мы стартовали в сезоне не очень хорошо, зато сейчас идем в шести очках от лидера. Это не очень много, мы все еще в гонке за чемпионство. Не могу сказать, что эти полгода были идеальными, но они точно были хорошими. У нас есть все, чтобы летом финишировать первыми: сильная, сыгранная команда, классный тренер, вера в себя. Большинство из этих ребят стали чемпионами в том году, и я не вижу препятствий, чтобы не сделать это еще раз.

– Когда вы пришли в "Локомотив", на старте случилась серия из четырех неудачных матчей. Ноль голов, команда в подвале таблицы. Не было мысли: "Елки-палки, куда же я попал"?

– Конечно, нет. Я же не слепой и не ходил с закрытыми глазами на тренировках. Видел, какого уровня футболисты собраны в "Локомотиве". Я знал, что это простое недоразумение, затянувшаяся черная полоса, и нам просто надо один раз победить. Серия поражений заставляет работать еще усерднее на тренировках, и к концу первой части чемпионата мы стали еще сильнее.

– Почему же тогда в Лиге чемпионов команда сыграла так неудачно?

– Это опыт. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Для каждой команды важно знать, какой уровень ее ожидает в том или ином матче. Чтобы достичь успеха в Лиге чемпионов, нужно играть в ней каждый год, а не время от времени. Посмотрите на тот же "Порту": нельзя сказать, что там собраны одни звезды. Но парни играют в Европе год за годом, и умеют держать этот уровень. "Локомотиву" нужен такой опыт. При этом если смотреть игры, то всем понятно – мы заслуживали больше, чем три очка.

Крыховяк - о будущем в "Локомотиве", Паредесе и России