Крыховяк прокомментировал скандальный пост «Локомотива» в Instagram

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» высказался о публикации своего бывшего клуба «Локомотива» в Instagram.

— После матча с «Краснодаром» «Локомотив» опубликовал пост с фото с тобой и подписью: «Выбирай правильные цвета». Болельщики возмутились.

— Это [реакция болельщиков] самый приятный момент для меня. Я хотел бы их поблагодарить, потому что это — топ. И в конце концов, это самое важное в футболе. Потому что тренеры приходят и уходят, руководство — тоже. Но когда уходишь ты, а болельщики тебя благодарят, это самое важное. Мне понравилась их реакция.

— А что ты почувствовал, когда увидел тот пост?

— Смеялся! Показал брату: «Ты видишь, что они сделали?» Но это низкий уровень, я даже не ответил, потому что на такие действия не надо отвечать. Болельщики ответили за меня. И, повторюсь, мне было очень приятно. Уважение — это главное для игрока.

— Самый залайканный комментарий оставил Рыбус.

— Я видел и хотел бы поблагодарить его за то, что он сделал. Это мужественный жест с его стороны.

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