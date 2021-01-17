Гусев высказался о новом тренере вратарей ЦСКА: «Он помогал Акинфееву на определенных этапах»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал «СЭ» назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей основной команды армейцев.

— Считаю, что это хорошая кандидатура, — сказал Гусев. — Дмитрий был неплохим вратарем. А совмещение с работой в сборной Азербайджана вряд ли помешает. Наоборот, его мудрость пригодится и ЦСКА, и сборной Азербайджана.

Это всегда был порядочный человек. Очень сильный товарищ, ребята всегда были в нем уверены. Про Диму могу говорить только в восторженных тонах.

Если говорить об их отношениях с Акинфеевым, то Дима тогда был более опытным. Он на определенных этапах помог Игорю. У них хорошие отношения, поэтому они однозначно найдут хороший язык.

Дмитрий Крамаренко выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год, после завершения карьеры футболиста он работал в академии армейцев. С 2020 года специалист работал тренером вратарей сборной Азербайджана.

Ранее тренером вратарей в ЦСКА был экс-голкипер Сергей Овчинников. В конце декабря 2020 года армейцы объявили об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.

(Данил Алешин)