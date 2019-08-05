Гус Тил заявил, что переход в "Спартак" улучшит его финансовое положение

Полузащитник АЗ Гус Тил - о переходе в "Спартак". До этого сообщалось, что сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро.

- Каждый футболист выступает за свой клуб, чтобы достичь максимально возможного результата, - цитирует Тила De Telegraaf. - А затем приходит время, когда ты получаешь отличную возможность улучшить свое спортивное и финансовое положение. Теперь такая возможность представилась мне. Клуб предложил мне наилучшие условия, чтобы я развивался как игрок и как человек. "Спартак" хочет, чтобы я прогрессировал, и я надеюсь, что помогу команде. Я хочу расти как игрок, и "Спартак" предоставляет мне такую возможность.

Ранее сообщалось, что Тил пройдет медицинское обследование 5 августа, после чего подпишет соглашение на четыре года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.

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