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Гус Тил: «Я должен привыкнуть к России, это совершенно другой мир»

09:35
Гус Тил. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гус Тил. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал об адаптации в московском клубе.

— Могло бы быть лучше, дела безусловно идут пока не так, как мне хотелось бы, — цитирует Тила vi.nl. — Это касается и меня, и команды. Но я уверен, что все получится.

Я должен привыкнуть к России, это нормально. Здесь совершенно другая культура, я чувствую, что это совершенно другой мир. Сам город очень большой. В Голландии я жил в Амстердаме, по сравнению с Москвой он маленький и уютный. Но мне здесь все лучше и лучше. Я чувствую, что адаптируюсь, так что все будет хорошо.

В текущем сезоне Тил провел 16 матчей, в которых забил один гол.

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