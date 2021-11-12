Гус Тил попал в сферу интересов «Рейнджерс»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил попал в сферу интересов «Рейнджерс», утверждает Footballscotland.
23-летний хавбек может оказаться в команде из Глазго, если клуб возглавит Джованни ван Бронкхорст, являющийся главным кандидатом после ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».
Напомним, что в этом сезоне Тил выступает на правах аренды за «Фейеноорд». Полузащитник провел 21 матч за голландский клуб во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.
Контракт Тила со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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