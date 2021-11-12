Промес помог убрать снег с тренировочного поля «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поучаствовал в уборке снега с тренировочного поля. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.
Расчистка снега — идеальная разминка перед тренировкой ?@QPromes подтвердит ? pic.twitter.com/0bwdGTCa6b— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 12, 2021
«Расчистка снега — идеальная разминка перед тренировкой. Квинси Промес подтвердит», — говорится в сообщении.
29-летний нидерландский футболист в текущем сезоне 13 матчей за «Спартак» и забил пять мячей. Следующий матч красно-белые проведут в 15-м туре Тинькофф РПЛ на выезде против «Краснодара». Игра состоится 20 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю