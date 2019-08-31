Гус Тил: «Не ожидал, что в России настолько любят футбол»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал подробности своего перехода из АЗ, а также поделился впечатлениями от выступлении в России.

— Как можете оценить дебютный период в «Спартаке»?

— Меня очень тепло приняли. Доволен тем, как все начинается. На тренировках мы хорошо пониманием друга друга, одержали несколько ярких побед.

— Вы когда-нибудь проводили в самолетах столько времени, как за последние недели?

— О нет. Это был мой рекорд в плане перемещений. Возвращаться домой в три часа ночи непривычно. И это я еще в Лиге Европы не играл и потратил меньше сил: в Туне и Браге только тренировался.

— Такой плотный график помогает команде сплотиться?

— Да, у путешествий есть положительные стороны. Мы лучше узнаем друг друга, проводим вместе больше времени.

— Вас что-нибудь удивило в российском футболе?

?— Стадионы, которые я успел увидеть, просто прекрасны. И трибуны в основном заполнены. Полагаю, этому помог недавний чемпионат мира. Честно говоря, не ожидал, что в России настолько любят футбол. Это приятный сюрприз!